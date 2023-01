Das älteste der Fahrzeuge ist fast 160 Jahre alt. Es ist der so genannte doppelstöckige Pferdebahnwagen Nr. 1 von 1865. Er ist nach Angaben des Technikmuseums der älteste in Europa erhaltene Straßenbahnwagen. Auch "Doppeldecker-Schnauzenbusse" aus der Vorkriegszeit, die wegen ihrer langen Motorvorbauten so heißen, gehören zur Sammlung.

Das Deutsche Technikmuseum übernimmt die historische Fahrzeugsammlung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Wie die Stiftung Deutsches Technikmuseum am Donnerstag bekanntgab, gehen damit 14 Busse, elf Straßenbahn- und sieben U-Bahnwagen in das Eigentum der Stiftung des Deutschen Technikmuseums Berlin über.

Die Fahrzeuge stammen aus der so genannten Britzer Sammlung, die seit den 1960er Jahren von der damals West-Berliner BVG in einem ehemaligen Straßenbahnbetriebshof aufgebaut wurde. Bereits 1993 zogen die Fahrzeuge in die so genannte Monumentenhalle des Deutschen Technikmuseums in Berlin-Schöneberg um. Dort wurden sie seitdem gepflegt. Jetzt ist das Technikmuseum Berlin durch eine vertragliche Einigung mit der BVG auch Eigentümerin der Fahrzeuge.

Die Highlights der Sammlung sollen noch in diesem Jahr der Öffentlichkeit zugänglich sein. Dann soll etwa der doppelstöckige Pferdebahnwagen in einer neu gestalteten Dauerausstellung Schienenverkehr in den historischen Lokschuppen zu sehen sein.