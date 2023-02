Die Belastung der Luft in Berlin durch Stickstoffdioxid und Feinstaub (PM10) ist im vergangenen Jahr gesunken. Die Luftqualitätsgrenze für beides sei nach vorläufigen Daten der Messstationen berlinweit vollständig eingehalten worden, wie die Senatsverwaltung für Umwelt am Freitag mitteilte.

Kleine Wälder als Klimaanlage in Städten - das ist die Idee von Tiny Forests. Ein Verein aus Eberswalde verwandelt innerstädtische Brachen damit in kleine Oasen. Dazu reichen oft auch kleinere Flächen. Von Andreas Jacob

Gründe für den Rückgang der Belastung seien etwa Fahrverbote für ältere Dieselverbrenner, der Umstieg auf Elektrobusse und die Einrichtung von Tempo-30-Zonen sowie Fahrradstreifen. Die höchsten Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid wurden laut Senatsverwaltung am Mehringdamm und Spandauer Damm gemessen. Beim Feinstaub (PM10) wurde der höchste Jahresmittelwert an der Silbersteinstraße registriert. Hier trugen demnach umfangreiche Bauarbeiten an Gebäuden zur Belastung bei.

Bei der Ozonbelastung hingegen wurden die Grenzwerte in Berlin 2022 überschritten. "Für das Reizgas Ozon war die Belastung deutlich höher als 2021", hieß es. Wegen des sehr sonnigen und heißen Wetters seien etwa in Friedrichshagen am Müggelsee die Mittelwerte an 27 Tagen über dem Grenzwert gewesen - der Zielwert sehe höchstens 25 Überschreitungen vor.

Ozon kann beim Menschen zu einer verminderten Lungenfunktion, entzündlichen Reaktionen in den Atemwegen und Atemwegsbeschwerden führen. Auch Feinstaub und Stickstoffdioxid können zu Erkrankungen führen.