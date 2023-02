Betrüger in "Ordnungsamt"-Jacke verteilen falsche Knöllchen

Das Bezirksamt von Tempelhof-Schöneberg in Berlin hat vor Betrügern gewarnt, die sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgeben und Knöllchen verteilen.

Das Ordnungsamt habe Hinweise erhalten, dass mutmaßliche Betrüger vermeintlich offizielle Strafzettel ausstellten, teilte das Bezirksamt am Mittwoch mit. Gefälschte Ausdrucke über Verwarngelder seien an Autos aufgetaucht. Zudem sei eine Person in einer Jacke mit dem Aufdruck "Ordnungsamt" aufgefallen, die Bargeld einnahm.

Der Bezirk erklärte, dass die Ordnungsamtsmitarbeiter grundsätzlich kein Bargeld annehmen. Auch würden die Mitarbeiter im Außendienst zusätzlich an ihren Jacken noch die Hoheitszeichen des "Berliner Bären" sowie das jeweilige Bezirkswappen tragen.