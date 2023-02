Eine Frau aus Berlin-Lichtenberg hat in ihrer Wohnung in Berlin-Lichtenberg rund 10.000 fremde Postbriefsendungen gehortet. Ihr Arbeitgeber, ein Berliner Zustellungsdienst, hat gegen die 62-Jährige inzwischen Strafanzeige wegen Verletzung des Brief- und Fernmeldegeheimnisses gestellt. Das teilte die Polizei am Mittwoch rbb|24 mit.



Mehrere Beamte transportierten am Dienstagabend Tausende Briefe, Zeitschriften und Kataloge in Kisten aus einer Wohnung im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen ab. Die 62-Jährige war während des Polizeieinsatzes anwesend und leistete keinen Widerstand.