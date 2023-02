Das Beben in der Gegend in der Nähe von Gaziantep im Südosten der Türkei war verheerend. Stand Mittwochnachmittag wurden mehr als 11.000 Menschen tot geborgen, etliche Menschen gelten noch als vermisst. Jene, die überlebt haben, sind verletzt, erschöpft, sie frieren und haben Hunger. Viele, die die Bilder sehen, wollen jetzt vor allem eines: helfen. Und viele kämpfen auch mit der Ohnmacht angesichts der Bilder aus den betroffenen Gebiete: Jetzt was tun, sofort, auch wenn man tausende Kilometer weit weg ist.

Doch die Spendenbereitschaft hat unter anderem die Einrichtung "Dosteli" in Berlin-Moabit quasi überrollt : regelrechte "Paketberge" türmten sich dort am Montag auf, quollen aus den Räumen hinaus auf die Straße, überforderten die spontanen Helferinnen und Helfer.

In den Paketen sind Kleidung, Spielzeug, Haushaltsgeräte, Decken – gut gemeinte Gaben für die Menschen in Not in der Türkei und Syrien. Doch beim Sammeln in einem privaten Unternehmen in Berlin mussten am Mittwoch alleine 20 Paletten Müll aus den Spenden entsorgt werden, unbrauchbare Sachen wurden weggeschmissen – darunter Brautkleider, High Heels und Bikinis, die den Menschen in muslimisch geprägten Ländern bei eisigen Temperaturen wenig nützen.

In Krisen oder Kriegsgebieten können Spenden an große Organisationen durchaus sinnvoll sein, so Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) gegenüber dem rbb: "Vor allem internationale Nichtregierungsorganisationen sind häufig ein guter Weg für Spenderinnen und Spender, wenn sie nationalen Strukturen nicht trauen." Gerade im Fall von Hilfe für Syrien sollte man Organisationen wählen, die dort bereits tätig waren und sich im Gebiet auskennen.

Die Zahl der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien steigt weiter. Internationale Hilfsteams machen sich auch aus Deutschland auf den Weg in die zerstörten Gebiete. Welche Hilfen sie brauchen, um helfen zu können, erklärt Rebecca Winkels vom DRK.

Sachspenden, vor allem in Katastrophengebiete, können kompliziert werden. Wilke sagte dazu im rbb, man müsse genau wissen, was gebraucht würde und wer diese Sachen übergibt – "nur dann machen Sachspenden Sinn", so der DZI-Geschäftsführer. "Das ist nur in den wenigstens Fällen der Fall." Auch Sabrowski rät nicht per se von Hilfe durch Verwandte oder Freunde ab. Private wie professionell organisierte Hilfe seien einfach zwei verschiedene Ebenen. Für die einen passe die eine Variante besser als die andere, so der Fundraising-Experte.

Doch bisherige Spendenaufrufe zeigen: Viele Spender:innen wissen nicht, was gebraucht wird, handeln aus einem emotionalen Impuls. Dann landen in den Spendensäcken Dutzende Söckchen in Größe 36 oder Kinderspielzeug statt Herrenunterhosen in XXL und Zahnbürsten. Das DZI rät hier, genau hinzuschauen, was die Hilfsorganisationen oder Betroffenen anfordern – und was nicht. Ebenso muss geklärt werden, wer wann auf welchem Weg die Güter zu den Bedürftigen transportiert.