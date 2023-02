Aktuelles zur S-Bahn

Wegen kurzfristiger Bauarbeiten in Treptower Park muss in der Nacht 21./22.02.2023 (Di/Mi) in der Zeit von ca. 21:30 Uhr bis ca. 4:00 Uhr der Zugverkehr der Linien S8 und S9 verändert durchgeführt werden. Die betroffenen Linien fahren wie folgt: S8: Schönfließ <> Ostkreuz (bitte die planmäßigen Bauarbeiten zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck-Mönchmühle beachten) S9: Spandau <> Ostbahnhof und Schöneweide <> Flughafen BER Terminal 1-2 Zwischen Treptower Park und Baumschulenweg besteht von 21:30 Uhr bis 2:00 Uhr Ersatzverkehr mit Bussen im 10-Minuten-Takt.