Bahnreisende in den Landkreisen Pringitz und Ostprignitz-Ruppin müssen wegen Bauarbeiten ab Montag längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Am Bahnhof Pritzwalk werden die Modernisierungsarbeiten fortgesetzt. Deshalb können dort keine Züge fahren.

Betroffen sind der Regionalexpress 6, das ist der "Prignitz Express" und die Regionalbahnlinien RB73/74. Für den RE 6 fahren zwischen Wittenberge und Wittstock bis voraussichtlich 12. März ersatzweise Busse. Dort können aber Fahrräder und Kinderwagen nur eingeschränkt mitgenommen werden, teilte die Deutsche Bahn mit.