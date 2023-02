In der Gemeinde Falkensee (Havelland) regt sich Widerstand gegen eine Party-Veranstaltung, die am Samstag in der dortigen Stadthalle stattfinden soll. Als Gast hat sich hat sich Friedemann Mack angekündigt - er ist als Akteur der QAnon-Szene auf Telegram aktiv. Zunächst hatte darüber die Märkische Allgemeine [maz.de/Bezahlinhalt] berichtet.



Das Internationale Auschwitz Komitee forderte die Stadt Falkensee auf, den Auftritt des QAnon-Anhängers zu verhindern. Es sei für Überlebende des Holocaust unerträglich, dass einem Propagandisten dieser Bewegung eine Stadthalle in Deutschland für die Verbreitung seiner kruden Hetze zur Verfügung gestellt werde, kritisierte Christoph Heubner, der Exekutiv- Vizepräsident des Auschwitz Komitees, am Mittwoch.