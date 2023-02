Ein vierjähriges Mädchen, das am Dienstagnachmittag in Berlin-Pankow als vermisst gemeldet worden war, ist leblos aufgefunden worden. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde laut Polizei festgenommen.

Nach Polizeiangaben wurde das Mädchen von einer Passantin leblos und mit schweren Verletzungen im Bürgerpark in Berlin-Pankow aufgefunden. Rettungskräfte hätten noch versucht das Kind zu reanimieren; es sei aber kurz darauf in einem Krankenhaus verstorben.