Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Alt-Hohenschönhausen in der Nacht zu Sonntag ist ein 21-Jähriger getötet worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Sonntagvormittag mitteilte, war der Mann Teil einer etwa zehnköpfigen Personengruppe, die sich am Samstagabend gegen 22:15 Uhr auf dem Vorplatz eines Einkaufszentrums mit einer weiteren Personengruppe getroffen hat.

Den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge sollten frühere Streitigkeiten geklärt werden.