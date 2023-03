Ein Krankentransporter ist am Donnerstag auf dem A115-Zubringer in Höhe des Berliner Funkturms in Brand geraten. Dabei wurden zwei Mitarbeiter des privaten Krankentransportunternehmens leicht verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte. Der Mann und die Frau wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, explodierte ein mit Sauerstoff gefüllter Druckgasbehälter im Fahrzeug. Die Feuerwehr war mit 14 Kräften vor Ort, die den Brand löschten.

Zwischenzeitlich waren beide Überleitungen der Stadtautobahn zur A115 am Dreieck Funkturm für die Lösch- und Bergungsarbeiten gesperrt, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale meldete. Die Überleitung in Richtung Neukölln war auch am Nachmittag noch gesperrt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 30.03.2023, 14:45 Uhr