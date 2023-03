Großer Bedarf an Pflegefamilien in Berlin und Brandenburg

Mehr Kinder, die ein Zuhause suchen, als Familien, die es bieten: Es gibt einen Mangel an Pflegeeltern in Berlin und Brandenburg, die Zahlen sind rückläufig. Die Gründe dafür sind jedoch unterschiedlich.

Die Gründe für die rückläufigen Zahlen sind je nach Region unterschiedlich. In Berlin melden die Bezirke, die betroffen sind, dass die gestiegenen Energiekosten, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges oder der Corona-Pandemie und der prekäre Wohnungsmarkt Familien davon abhielten, sich für ein Pflegekind zu entscheiden. In der Uckermark, heißt es, seien die langen Anfahrtswege zu Einrichtungen ein Hindernis, das verlange von Berufstätigen viel ab. Was mehrere Berliner Bezirke mitteilen: Es fehlt an finanzieller Unterstützung.