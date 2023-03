Demo für Klimaschutz und Verkehrswende - Fridays For Future geht gemeinsam mit Verdi auf die Straße

Fr 03.03.23 | 07:26 Uhr

dpa Audio: Antenne Brandenburg | 03.03.2023 | Susanne Hakenjos | Bild: dpa

Für mehr Klimaschutz und mehr Geld für den Öffentlichen Nahverkehr soll am Freitag in Berlin, Brandenburg und zahlreichen weiteren Städten demonstriert werden. Aufgrufen haben Fridays for Future und die Gewerkschaft Verdi gemeinsam.

Die Klimabewegung Fridays for Future will ab Freitagmittag in Berlin und Brandenburg gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi für mehr Klimaschutz und eine schnellere Verkehrswende demonstrieren. Laut Polizei werden allein in Berlin 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Die Demonstration beginnt mittags am Invalidenpark, anschließend ziehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von die Invalidenstraße über Robert-Koch-Platz, Luisenstraße, Reinhardtstraße, Friedrichstraße, Weidendammer Brücke, Reichstagsufer zur Marschallbrücke, anschließend wieder zurück zum Invalidenpark. Angemeldet wurde die Demonstration bis 17 Uhr. In dieser Zeit muss in diesem Bereich mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

Zahlreiche Demos auch in Brandenburg

Auch in zahlreichen Brandenburger Städten sind Kundgebungen angekündigt worden. So ruft Fridays for Future in der Landeshauptstadt Potsdam ab 14 Uhr zum Klimastreik auf - Treffpunkt ist der Luisenplatz.



Auch in Frankfurt (Oder), Cottbus, Wittenberge, Neuruppin, Eberswalde und Senftenberg sollen am Freitagnachmittag entsprechende Veranstaltungen durchgeführt werden.



Die Aktivistinnen und Aktivisten sowie die Gewerkschaft fordern die Einhaltung der Klimaschutzziele sowie mehr Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Demonstrationen in 200 deutschen Städten

Verdi setzt sich im Rahmen des globalen Klimastreiks für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV, mehr Personal sowie den Ausbau der Streckennetze ein. "Damit emissionsarmer Verkehr endlich zuverlässig und bezahlbar wird, werden massive Investitionen in den ÖPNV benötigt", heißt es. Insgesamt plant Fridays for Future in rund 200 deutschen Städten Demonstrationen und Kundgebungen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 03.03.2023, 06:42 Uhr