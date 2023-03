Reisende auf der vielbefahrenen Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover müssen sich ab April auf Behinderungen einstellen. Ab dem 1. April werden dort die Gleise erneuert, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte. Bis zum 5. Mai gibt es deshalb zunächst Fahrplanänderungen für den Fernverkehr in Richtung Berlin, danach bis zum 1. Juli in Fahrtrichtung Hannover.

Im ersten Bauabschnitt werden den Angaben zufolge die ICE-Züge von Köln/Düsseldorf/Hannover sowie von Frankfurt/Kassel/Göttingen/Braunschweig nach Berlin über Magdeburg umgeleitet und halten auch dort. Das Gleiche gilt für die IC-Linie zwischen Amsterdam und Berlin via Hannover. "Bis zu 60 Minuten längere Fahrzeiten müssen eingeplant werden", erklärte die Bahn.

Die Züge halten demnach auch nicht in Wolfsburg, Stendal oder Berlin-Spandau. Zwischen Hannover und Stendal werde ein Pendelverkehr mit Halt in Wolfsburg eingerichtet, hieß es.

Züge von Berlin aus sollen "weitgehend ohne Einschränkungen" verkehren, fügte das Unternehmen hinzu.