SPD will Parkverbot in zwei Kiezen in Berlin-Mitte

In Friedrichshain-Kreuzberg steht es bereits fest, die SPD in Mitte fordert dies auch in ihrem Bezirk: Parkverbotszonen in einzelnen Kiezen. In einem Modellversuch soll erprobt werden, wie sich dies auf den Verkehr auswirkt und was Anwohner darüber denken.