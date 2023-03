Die Zahl der Attacken, die in Berlin mit Messern verübt wurden, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Auch Polizeipäsidentin Slowik stellte kürzlich fest, immer mehr Jugendliche hätten Messer dabei. Die Bundespolizei plant jetzt eine Kontrollaktion auf mehreren Bahnhöfen.

Die Zahl der registrierten Angriffe mit einem Messer ist in Berlin zuletzt wieder gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden von der Polizei 3.317 Fälle erfasst, die bei den Straftaten dem Bereich "Messerangriff" zugeschrieben werden. Das antwortete der Senat auf eine am Freitag veröffentlichte AfD-Anfrage [ pardok.parlament-berlin.de ]. Im Jahr 2021 waren es 2.777 Fälle und 2020 weniger als 2.600 Fälle. Auch in den Jahren vor 2020 lagen die Zahlen unter 3.000, ein Vergleich ist wegen geänderter Erfassung in der Kriminalstatistik aber auch schwierig.

Unterdessen teilte die Bundespolizeidirektion Berlin am Freitag mit, dass sie an den Berliner Bahnhöfen Gesundbrunnen, Ostkreuz, Warschauer Straße und Südkreuz das Mitführen von gefährlichen Gegenständen wie Messer, Reizgas oder Schlagwerkzeuge verbieten will. Es sei hierfür eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen worden. Explizit gilt das Verbot am 24. und 25. März jeweils in der Zeit von 20 bis 6 Uhr.