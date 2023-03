In diesem Jahr jährt sich das Gedenken an die Märzrevolutionäre zum 175. Mal. Geplant ist eine Reihe von Veranstaltungen am Wochenende des 18. und 19. März 2023, die an die Barrikadenkämpfe der Revolutionäre von 1848 in Berlin, aber auch an ihre bleibende Bedeutung für die Demokratie erinnern sollen. Auf dem Programm stehen Aktionen unter anderem im Humboldt-Forum, das auf dem Gelände des damaligen Berliner Schlosses gebaut wurde.

Weitere Gedenkorte sind am Brandenburger Tor und am Friedhof der Märzgefallenen im Volkspark Friedrichshain. Eröffnet wird das "Berliner Wochenende für die Demokratie" von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Berliner Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) an einer Barrikaden-Installation.