Die Berliner Polizei und die Bundespolizei sind am Mittwochmorgen mit einer Großrazzia gegen mutmaßliche Mitglieder einer Schleuserbande vorgegangen.

Insgesamt 400 Beamte durchsuchten 25 Wohnungen und Gewerberäume - unter anderem in den Berliner Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Reinickendorf und Treptow-Köpenick. Auch Spezialeinheiten wie die GSG 9 waren dabei im Einsatz. Vollstreckt wurden vier Haftbefehle in Berlin und einer in Halle an der Saale. Zudem beschlagnahmten die Beamten Beweismaterial.

Die Schleuserbande soll rund 90 Menschen, vor allem türkische und irakische Staatsbürger über die Balkanroute ​illegal nach Deutschland gebracht haben.