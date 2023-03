Auf das Schwule Museum haben Unbekannte Schüsse abgefeuert. Das berichtete das Museum am Dienstagabend auf seiner Webseite. Auch die Berliner Polizei bestätigte den Vorfall, über den zuerst der Tagesspiegel berichtet hatte. Der polizeilische Staatsschutz ermittelt.



Der Vorfall wurde bereits am Morgen des 24. Februar von zwei Mitarbeiter:innen aus der Museumsverwaltung bemerkt, so das Haus auf seiner Web-Präsenz. Festgestellt wurden sechs Einschussstellen an der Hausfront. Dabei wurden zwei Fensterscheiben, der Leuchtschriftzug "Schwules Museum" und ein Kunstwerk vor der Eingangstür beschädigt.