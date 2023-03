Weiterhin will der Senat bei der Außenbeleuchtung seiner Gebäude sparen, in den Berliner Schwimmbädern darf es dagegen wieder wärmer werden. Immerhin rund zwölf Prozent Energiekosten hatte der Senat zuletzt mit seinen Maßnahmen gespart.

Die Wassertemperatur in den Berliner Schwimmbädern muss voraussichtlich schon in wenigen Wochen nicht mehr auf maximal 26 Grad abgesenkt werden. Diese und andere Energiesparmaßen für Verwaltung und öffentliche Betriebe laufen Mitte April aus. Das hat der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Inhalt dieses Beschlusses ist auch, dass die Raumtemperatur in Sporthallen wieder über 17 Grad und die Temperatur in öffentlichen Gebäuden auf über 19 Grad steigen darf.



Eine Reihe weiterer, im vergangenen Jahr beschlossener Energiesparmaßnahmen soll dagegen bis Ende September 2024 fortgesetzt werden, wie Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) nach der Senatssitzung am Dienstag ankündigte.