Rund 800.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger engagieren sich ehrenamtlich – in Vereinen und Initiativen, bei der Feuerwehr oder in der Kirchengemeinde. Viele fühlen sich dabei jedoch von den Kommunen und Verwaltungen alleingelassen. Das ergab die Online-Befragung von mehr als 2.000 Engagierten und ihren Ansprechpartnern durch das Brandenburger Institut "Change Centre".

Vielen Einrichtungen fehlt - trotz hoher Bereitschaft - ehrenamtliche Unterstüzung. Insbesondere in Tier- und Seniorenheimen sind junge Engagierten Mangelware. Der Blick in die Zukunft sei für viele ungewiss. Von Franziska Eberlein.

Der Bedarf an konkreter Unterstützung sei durchweg höher als das Angebot, haben die Forscher herausgefunden: So gaben nur 2 Prozent der Befragten an, dass in ihrer Kommune eine Kinderbetreuung während des Ehrenamtes angeboten werde – zehnmal so viele wünschten sich diese jedoch. Beratungen etwa zu Rechtsfragen wurden achtmal häufiger nachgefragt als angeboten, Unterstützung bei Anträgen viermal häufiger.

Dagegen herrscht offenbar ein Überangebot an Preisen und Urkunden für Ehrenamtler: 62 Prozent der Befragten kennen solche Auszeichnungen aus eigener Erfahrung, aber nur 41 Prozent halten sie für wichtig. Fazit von Studienleiter Klewes: "Die Befragten wollen nicht nur warme Worte, sondern praktische Anerkennung und Unterstützung ihres Engagements im Alltag."