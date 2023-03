Do 16.03.23 | 15:25 Uhr

In Berlin werden Ehrenamtliche gesucht, die minderjährige Geflüchtete als Vormund betreuen möchten. Im März und April finden für Interessierte neue Schulungen vom Netzwerk Vormundschaft statt, wie die Senatsverwaltung für Jugend und Familie am Donnerstag mitteilte.



Im vergangenen Jahr seien rund 3.200 junge Flüchtlinge nach Berlin gekommen. "Viele Minderjährige, vorwiegend aus den Kriegsgebieten in Afghanistan, Syrien und der Ukraine, wünschen sich eine erwachsene Person, die neben der rechtlichen Vertretung Zeit für allgemeine Fragen und Sorgen hat", hieß es.