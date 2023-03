Toyah Diebel: In erster Linie ist Kürbiskernöl ja was ganz Tolles. Ich würde mich niemals abwertend dazu äußern. Dennoch ist es ein Sinnbild dafür, wie sich Berlin in mancherlei Hinsicht verändert hat. Denn es ist mir auf einem Eis begegnet – über das ich mich sehr gewundert habe. Ich wollte meinem Kind eigentlich ein Schoko- oder Vanilleeis kaufen und habe ein Kürbiskernöl-Eis angeboten bekommen. Für 3,40 Euro oder einen ähnlichen Preis. Ich fand es lustig, dass das anscheinend die neue Lieblingssorte der Berliner Kinder ist.

Toyah Diebel, geboren 1989, macht irgendwas mit Medien und das gerne als "toyahgurl" auf Instagram. Sie hat lange in Berlin gelebt. Im Sommer 2022 hat Diebel der Stadt den Rücken gekehrt und ist in ein Dorf in Nordrhein-Westfalen gezogen.

Ich habe zu Berlin von Anfang an eine Hassliebe gepflegt. Aber die Stadt hat mir so viel gegeben und ich habe mein Erwachsen-werden in Berlin verbracht. Deshalb wäre es absolut unfair zu sagen, dass ich mit Berlin nichts mehr zu tun haben möchte. Im Gegenteil. Ich pflege fast sowas wie eine Nostalgie, die ich mit mir herumtrage. Nichtsdestotrotz hat mein Leben in Berlin nicht mehr funktioniert. Das, was ich im Alltag gebraucht habe, habe ich in Berlin nicht mehr bekommen. Deshalb war für mich die Zeit einfach abgelaufen.

Was war also wirklich das Problem mit Ihnen und Berlin?

Dann haben wir erst einmal angefangen, außerhalb von Berlin, also in Brandenburg zu suchen. Doch dann kam uns der Gedanke, dass wir, wenn wir sowieso weit von Berlins Zentrum wegziehen würden, wir auch noch weiter weg können. So sind wir in Nordrhein-Westfalen gelandet.

Unsere Wohnung war zu klein, weshalb wir in Berlin auf Wohnungssuche gegangen sind. Als wir uns die fünfte Wohnung – in unterschiedlichen Bezirken – angeschaut hatten, haben wir uns angeschaut und gesagt: Das Spiel spielen wir nicht mit. Wir haben Wohnungen über 100 Quadratmetern gesucht, weil wir zu viert sind und zusätzlich von zuhause aus arbeiten. Da wurden wir mit Preisen konfrontiert, die für uns surreal waren, obwohl wir gut verdienen.

Wahrscheinlich. In meiner Traumwelt mit Ende 20 war klar, dass ich einmal die Hauptstadt-MILF werde. Da hätte ich keinen Gedanken daran verschwendet, jemals wieder aus Berlin wegzuziehen. Dieser Gedanke kam dann in einer Silvesternacht, in der ich und mein Partner mit unserem Neugeborenen zuhause waren. Aber da haben die Nachbarn über uns so laut gefeiert, dass wir – was vielleicht auch dem Wochenbett geschuldet war – völlig fertig waren mit den Nerven. Da haben wir uns gefragt, wie es wäre, wenn wir woanders leben würden. Da kam zum ersten Mal der Gedanke auf, sich überhaupt von Berlin zu distanzieren. Seit ich Mutter bin merke ich einfach, dass ich andere Bedürfnisse habe. Und dass auch meine Kinder andere Bedürfnisse haben.

Ja, wir haben hier Familie. Seit wir Eltern sind, haben wir auch gemerkt, wie schwierig es ist, wenn man ohne familiären Background lebt. Wir hatten als Betreuungsoption in Berlin wirklich nur die Kita. Und mir hat nicht nur die Option der Betreuung gefehlt, sondern auch die emotionale Verfügbarkeit von Oma, Tante und so weiter. Es tat mir auch leid für die Kinder, dass sie ihre Cousinen und Cousins nicht sehen konnten. Ich habe als Mutter einfach gemerkt, wie wichtig es ist, dass Kinder auch mit Bezugspersonen aufwachsen, die nicht die Eltern sind.

Wir wohnen wirklich dörflich in einer 3.000-Seelen-Gemeinde in der Nähe von Bielefeld. Es ist wahnsinnig still hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Angst hatte vor dem Umzug. Ich habe auch viel geweint, als der Umzug anstand. Vielleicht auch, weil ich das Gefühl hatte, meine Jugend hinter mir zu lassen. Mit diesem Schritt verzichtet man ja vermeintlich auch auf sehr viel. Ich hatte das Gefühl, mit dem Umzug raus zu sein. Physisch und mental nicht mehr Teil dieser Gang zu sein.

Doch, immer! Ich mache mich zwar lustig über solche Eissorten, aber die Kulinarik in Berlin sucht ja ihresgleichen. Egal, von welchem Kontinent der Welt man etwas essen möchte – man wird ja noch am selben Tag fündig. Das kann ich jetzt aus NRW nicht behaupten. Und ich vermisse auch das kulturelle Angebot, das ja in Berlin schon der Wahnsinn ist. Ich würde sagen, Kultur und Kulinarik habe ich jetzt einfach nicht mehr.

Die beiden zeigen mir bestimmt irgendwann mal den Vogel und fragen uns, wie wir sie dort wegholen konnten. Und es ist auch okay, wenn sie wieder hinwollen. Ich bin ja selbst mit 20 Jahren nach Berlin gezogen und kann das bei jedem Menschen, der das tun will, nachvollziehen. Berlin ist eine krasse Stadt, um erwachsen zu werden und sich selbst zu finden. Kann natürlich auch schief gehen. Aber es ist eine Stadt mit so vielen Möglichkeiten.

Aber für Sie selbst ist es undenkbar, wieder zurückzuziehen?

Ja. Das ist für mich ausgeschlossen, weil ich die Vorteile des Landlebens so genieße und so in Anspruch nehme, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, das aufzugeben. Ich bin ja noch recht regelmäßig in Berlin, alle sechs Wochen etwa. Denn ich habe ja eine Firma und Mitarbeitende in Berlin. Da kommt auch die alte Hassliebe direkt wieder zur Geltung. Denn einerseits freue ich mich auf diese kurzen Besuche von wenigen Tagen. Ich genieße es total, in Berlin zu sein. Ich fühle mich dann fast ein bisschen wie die alte Toyah.

Ich muss aber sagen, dass ich mich auch wahnsinnig freue, wieder nachhause zu fahren. Gerade jetzt wo ich in dieser Stille in der Natur lebe, fallen mir der ganze Dreck, der Beton und der Lärm viel mehr auf. Ich kann sogar sehr schlecht schlafen in Berlin, weil ich diesen Geräuschpegel nicht mehr gewohnt bin. Ich habe zwölf Jahre in Berlin gelebt – und erst nach zehn Jahren ist mir dieser Geräuschpegel, der ja unterbewusst immer da war, aufgefallen. Dieser konstante und monotone Lärm, der immer da ist. Ich würde gerne mal wissen, was das mit Menschen macht, wenn sie diesem unterbewussten Lärm nonstop ausgesetzt sind.