ARD-Wetterdienst-Meteorologe Torsten Walter sagt, dass das Frühlingshafte in den kommenden Tagen zumindest in Berlin und Brandenburg nicht zu entdecken ist. Zwar bleibe es am Montagmorgen zunächst noch aufgelockert, doch frühlingshaft seien weder die Temperaturen von 11 bis 13 Grad in Brandenburg und 12 Grad in Berlin, noch die wohl überall einsetzenden Niederschläge und Schauer. "Sonne? – Die wird sich wohl nur kurz zeigen", so der Experte. "Frühlingshaft? – Ja vielleicht dann am ehesten am kommenden Mittwoch: 16 Grad."



Die Aussichten für die kommenden Tage zeigen laut Wetterdienst klar auf eine Verschiebung des Frühlingsanfangs. Die Tages- und Nachtgleiche am Montag ist dabei vor allem eines: gleich kühl und gleich nass.



Wer Frühling in Berlin und Brandenburg will, muss einkaufen gehen.