Ehemaliger Betreiber der berühmten "Paris Bar" in Berlin gestorben

Do 16.03.23 | 22:41 Uhr

Der ehemalige Betreiber der legendären Berliner "Paris Bar" und Künstler Michel Würthle ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie sein Freund und Anwalt Robert Unger am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Bekannt war Würthle vor allem als Wirt der "Paris Bar" in Berlin-Charlottenburg, in der Prominente und Künstler verkehren. Udo Walz, Hannelore Elsner und auch Robert De Niro sollen dort schon gewesen sein. Laut seinem Verlag erwarb Würthle 1979 das Lokal in der Kantstraße gemeinsam mit einem Jugendfreund.

Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre studierte Würthle nach Angaben des Steidl-Verlags Kunst in Köln und Wien. Die Leidenschaft für die Kunst behielt er sich bis zum Schluss bei: Erst 2021 erschienen sein Werk "Paris Bar Press Confidential", in dem er mit Collagen, Zeichnungen und kurzen Texten die Pandemie-Zeit der "Paris Bar" dokumentierte.