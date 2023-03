Ausfälle auf mehreren S-Bahn-Linien in Berlin

Wegen eines Kabeldiebstahls in Berlin-Pankow ist seit Freitagmorgen der Zugverkehr der Linien S2 und S8 unterbrochen. Die S2 verkehrt nicht zwischen Nordbahnhof und Blankenburg und die S8 nicht zwischen Bornholmer Straße und Blankenburg, wie die S-Bahn Berlin am Morgen mitteilte. Die S85 fuhr vorerst gar nicht.

Massive Zugausfälle in Südbrandenburg - Ersatzverkehr mit Bussen

Auch in Südbrandenburg kommt es zu Zugausfällen: Wegen eines nicht besetzten Stellwerks in Senftenberg gibt es am Freitagmorgen Einschränkungen auf mehreren Linien. Die sollen nach Bahnangaben bis Sonntag, 6 Uhr, anhalten.