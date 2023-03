Drei Männer aus Berlin werden verdächtigt, an Raubüberfällen auf Geldtransporter beteiligt gewesen zu sein. Auch ein spektakulärer Coup in Mecklenburg-Vorpommern könnte auf ihr Konto gehen.

Die niedersächsische Polizei hat im Umfeld von Ermittlungen gegen sogenannte "Geldautomatensprenger" drei Männer aus dem Berliner Clanmilieu festgenommen. Wie rbb24 Recherche aus Sicherheitskreisen erfuhr, besteht der Verdacht, dass diese Männer auch an dem Überfall auf einen Geldtransporter auf der A20 bei Gützkow [ndr.de] in Mecklenburg-Vorpommern am 2. März dieses Jahres beteiligt waren.

Die drei Männer wurden bereits am vergangenen Freitag von der Polizei in einer angemieteten Ferienwohnung in Wiefelstede im Nordwesten von Niedersachsen vorläufig festgenommen. Ihnen wird ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Am 11. März erließ das Amtsgericht Oldenburg Haftbefehle gegen die drei Beschuldigten, wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Oldenburg dem rbb mitteilte. Die Festnahme erfolgte nach Informationen von rbb24 Recherche beiläufig im Zuge von Ermittlungen gegen eine Bande von Geldautomatensprengern. Bei den drei Männern wurde eine Kalaschnikow-Maschinenpistole gefunden.