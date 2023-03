Gerade an Wochenenden kommt es immer wieder zu Gewalttaten auf Bahnhöfen. Auf vier S-Bahnhöfen dürfen daher in den kommenden beiden Nächten keine gefährlichen Gegenstände mitgenommen werden - dazu zählen auch Schraubenzieher.

Für vier bestimmte Bahnhöfe in Berlin hat die Bundespolizei wieder ein Verbot von gefährlichen Gegenständen verhängt. Dieses gilt in den kommenden beiden Nächten zu Samstag und Sonntag jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr in den S-Bahnhöfen Gesundbrunnen, Ostkreuz, Warschauer Straße und Südkreuz. Die U-Bahnhöfe in den Bereichen sind von der Regelung ausgenommen.

Neben Waffen werden auch Messer, Reizgas, Schlaggegenstände oder Schraubenzieher untersagt. Unter das Verbot fallen auch Spielzeugwaffen, die mit echten verwechselt werden könnten. Dadurch sollen andere Fahrgäste sowie Polizeibeamte geschützt werden.

Die Bundespolizei hat stichprobenartige Kontrollen angekündigt. Ausnahmen gibt es, wenn die Gegenstände beispielsweise berufsbedingt benötigt werden, beispielsweise bei Handwerkern oder Köchen.