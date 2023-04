Durchsuchungen wegen Cyberkriminalität in Berlin und Brandenburg

Mit Durchsuchungen in allen 16 Bundesländern sind Ermittler gegen Cyberkriminelle vorgegangen. Es gehe um eine Vielzahl an Betrugsdelikten im Onlinehandel, das Ausspähen von Daten, Datenhehlerei und Geldwäsche, teilten das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mit. Insgesamt seien bundesweit 62 Objekte von 58 Beschuldigten durchsucht worden.