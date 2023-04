Eine Cyberattacke hat die Internetseite der Polizei Brandenburg lahmgelegt. Seit Dienstagvormittag seien online keine Serviceleistungen mehr möglich, sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Potsdam, Beate Kardels, am Dienstagabend. Es handle sich wahrscheinlich um einen sogenannten DDoS-Angriff, also eine gezielte Überlastung angegriffener Server. Auch die offiziellen Seiten des Landesportals von Sachsen-Anhalt wurden wegen einer solchen Cyberattacke gestört.

Das Landeskriminalamt Brandenburg führe die Ermittlungen wegen des Verdachts der Computersabotage, sagte die Sprecherin der Polizei. Die Systeme seien technisch angepasst worden, so dass ein Angriff reduziert werde. Es sei nach bisherigen Erkenntnissen nicht davon auszugehen, dass Daten abgeflossen seien.



Auf der gestörten Internetseite der Polizei Brandenburg hieß es teils: "Der Dienst ist vorübergehend abgeschaltet. Aufgrund von Wartungsarbeiten ist dieser Service aktuell nicht verfügbar. Wir sind in Kürze wieder für Sie da." Eine Onlinestrafanzeige könne nicht erstattet werden, ein Login in das Nutzerkonto sei nicht möglich. Das Login in Zusammenhang mit Bußgeldanliegen sei auch deaktiviert. Wann die Einschränkungen wieder behoben sind, war aber bislang nicht absehbar.



Auch aus Mecklenburg-Vorpommern und vom Bundesentwicklungsministerium gab es am Dienstag Meldungen von Hackerangriffen.