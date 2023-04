Bei der toten Frau, die am Montag in einem Wohnungsbordell in Berlin-Friedrichshain gefunden wurde, handelt es sich um eine Sexarbeiterin. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag auf Anfrage von rbb|24.

Die 56-Jährige sei durch massive Gewalt gegen den Oberkörper getötet worden. Eine Selbsttötung werde demnach ausgeschlossen.

Die Frau habe in dem Wohnungsbordell in der Weserstraße gearbeitet. Ob sie dies legal oder illegal tat, konnte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Aktuell befrage man Zeugen, darunter auch andere Prostituierte, hieß es.