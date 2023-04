33-Jährige in Berliner Bus mit Messer angegriffen und schwer verletzt

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in Berlin-Mitte eine Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann hat die 33-Jährige demnach am Nauener Platz in Gesundbrunnen in einem Bus der Linie 327 Richtung Schönholz attackiert.