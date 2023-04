Ein 39-Jähriger ist in Berlin-Gesundbrunnen durch einen Schuss verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 37-jährige Bruder des Opfers am Samstagabend mit dem Mann in einem Café in der Bastianstraße in Streit geraten.

Daraus habe sich ein Handgemenge entwickelt. Der jüngere Bruder habe daraufhin eine Schusswaffe gezogen und zwei Schüsse abgegeben. Der 39-Jährige sei dabei am Oberschenkel getroffen worden.