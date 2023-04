Schwarz-Grün will neuen Standort für Thai-Markt in Berlin-Wilmersdorf

Rund um den sogenannten Thai-Streetfood-Markt in Berlin-Wilmersdorf gibt es mal wieder eine Debatte. Die neue schwarz-grüne Zählgemeinschaft von Charlottenburg-Wilmersdorf diskutierte am Dienstagabend im Vereinsheim des 1. FC Wilmersdorf über ihre Vereinbarung, in der es heißt: "Der Preußenpark wird als Park wiederhergestellt. Wir werden einen neuen Standort für den Thai-Markt möglichst in der näheren Umgebung finden."

Zeitgleich protestierten die Betreiber des Thai-Markts gegen die neuen Pläne. Es ist nicht das erste Mal, dass es Diskussionen um Deutschlands größten Thai-Streetfood-Markt gibt. Von Frühjahr bis Herbst wird dort auf einem Teil der Rasenfläche im Preußenpark thailändisches Essen verkauft.