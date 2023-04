In Brandenburg könnte sich zeitnah wieder eine dauerhafte Population von Elchen ansiedeln. 147 Mal sind sie seit 2015 in allen Landkreisen gesichtet worden. Das geht aus einer Antwort des Umweltministeriums in Potsdam auf eine parlamentarische Anfrage hervor, über die die DPA am Dienstag berichtete.

Bei der letzten Beobachtung im vergangenen Jahr habe es sich um den Elchbullen "Bert" im Naturpark Nuthe-Nieplitz südwestlich Berlins gehandelt. Bert trägt ein Sendehalsband.