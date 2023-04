Berlin Berlin Dienstag, 25.04.2023 | 09:05 Uhr

Ich frage mich warum alles auf Schule und anderes abgewälzt wird, warum bringen Eltern nicht ihren Kindern das Schwimmen bei? Wir in Berlin und in dem Umland haben so viele Seen welche Flüsse wo man kostenlos mit seinen Kindern hingehen kann und Schwimmen trainieren