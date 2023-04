Gewalt- und Pornografie-Videos kursieren im Netz. Auch Kinder unter 14 Jahren schauen und verbreiten sie. Inzwischen sind 41 Prozent der Tatverdächtigen in diesem Alter. Eine Expertin erklärt, was das mit den Betroffenen macht.

Lea Römer: Leider wissen wir aus unserer Zusammenarbeit mit Schulen und aus unserer eigenen Erfahrung heraus, dass das Versenden von Gewaltszenen in sozialen Netzwerken oder über Messenger wie WhatsApp neben Cybermobbing eines der größten Probleme unter Kindern und Jugendlichen ist. In unserer Online-Beratung bekommen wir immer wieder Fragen zu dem Thema. Gewaltszenen sind für manche Kinder schon erschreckende Normalität, weil sie im Netz immer wieder auf Inhalte stoßen, die für sie noch gar nicht geeignet sind. Das ist leider Gang und Gebe.

Welche unterschiedlichen Arten von Gewalt spielen dabei eine Rolle?

Das Spektrum reicht von verbaler Gewalt, also wüsten Beschimpfungen und Beleidigungen, zu physischer Gewalt, also Pöbeleien und Schlägereien. Sogar Folter- und Tötungsszenen kursieren im Netz. Das wird sehr extrem. Es finden sich auch viele Szenen, in denen sexuelle Gewalt eine Rolle spielt: Belästigung, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch oder extreme sexuelle Praktiken sind Gegenstand der Videos. Es gibt auch viele Videos, in denen Tiere misshandelt werden.

Gibt es einen Bereich, der bei Kindern bis 14 Jahren eine besonders große Rolle spielt?

Der Bereich der Pornografie ist am dominantesten. Das wird am häufigsten geteilt. Kinder und auch viele Jugendliche haben ja noch keine Erfahrung mit Sexualität und wissen nicht: Was ist da normal, was nicht? Es gibt in dieser Hinsicht auch einfach eine gewisse Neugierde, die solche Videos bedienen.