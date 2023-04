Heike Radvan: Nein, mich hat das nicht überrascht. Ich kenne Schilderungen solcher Situationen. Nicht nur aus der Schule und ihrem Umfeld, aber eben auch. Dass die Lausitz – wie auch einige andere Regionen –, ein dezidiertes Problem mit Rechtextremismus hat, das ist kein neues Phänomen. Das zeigen schon Forschungen von Kolleginnen und Kollegen aus den 90er Jahren. Zudem kenne ich Pädagog:innen, die damals für das Landesprogramm "Tolerantes Brandenburg" Fortbildungen an Schulen durchgeführt haben. Sie haben mir erzählt, wie schwer es in dieser Zeit war, das Thema Rechtsextremismus an Lehrerkollegien heranzutragen und eine Auseinandersetzung herbeizuführen. Es gibt natürlich immer engagierte Lehrkräfte, aber gerade Rechtsextremismus ist ein Thema, bei dem sich auch immer Leute entscheiden, eher wegzugucken und es eben nicht zu thematisieren oder auch Lehrkräfte, die rechte Einstellungen selbst vertreten. Insofern hat es mich nicht überrascht, weil ich die Situation kenne und weil ich sie geschichtlich gewachsen sehe.

Heike Radvan ist Professorin für "Methoden und Theorien Sozialer Arbeit" an der BTU Cottbus. Sie arbeitete 15 Jahre lang bei der Amadeu Antonio Stiftung, war dort unter anderem für den Aufbau der Fachstelle "Gender und Rechtsextremismus" verantwortlich. Radvan hat Erziehungswissenschaften an der Alice Salomon Fachhochschule in Berlin studiert und an der FU zum Thema Pädagogisches Handeln und Antisemitismus promoviert.

Das wirft jetzt diese Ost-/West-Debatte auf, die gerade auch wieder geführt wird. Da würde ich immer sagen: Es gibt Rechtsextremismus auch in Westdeutschland. Es gibt keinen Grund zu sagen, nur der Osten sei braun und im Westen haben wir kein Problem. Dennoch: Wir haben in bestimmten Regionen in Ostdeutschland ein spezifisches Problem mit Rechtsextremismus, da müssen wir genauer hinschauen und Südbrandenburg ist eine davon. Der Unterschied zum Westen ist nicht unbedingt, dass der Rechtsextremismus so unterschiedlich ausgeprägt ist. Einer der Unterschiede besteht darin, dass wir hier eine schwache demokratische Zivilgesellschaft haben. Die ist historisch gewachsen, da 40 Jahre Diktaturerfahrung entsprechende Entwicklungen nur begrenzt möglich machten. Gleichzeitig gab und gibt es immer Menschen, die sich gegen rechts sehr deutlich und über viele Jahre engagieren, oft sehr kreativ und mutig, wirklich beeindruckend. Oft werden sie nur wenig unterstützt, bleiben marginalisiert, das ist das Problem. Wenn man sich die Forschung zu Rechtsextremismus in der DDR anschaut, zeigt sich, dass schon in den 80er Jahren Gruppierungen des Rechtsextremismus hier in der Lausitz verortet waren. In den 90ern haben rechte Kader die Region dann bereits zur Mobilisierung genutzt – also ich würde sagen: Ja, es gibt eine Spezifik in dieser Region, die historisch gewachsen ist.

Rechtsextremismus ist kein Jugendproblem, das war es auch noch nie. Jugendliche lernen ihre Einstellung zuerst in ihrer Primärsozialisation - das heißt, es hat viel mit der Prägung im Elternhaus zu tun. Wenn wir uns jetzt anschauen, was das überwiegend für eine Elterngeneration ist: In vielen Fällen sind die Eltern heutiger Jugendlicher Menschen, die in den 90er Jahren Jugendliche oder junge Erwachsene waren. Das ist die Generation, zu der einerseits bzw. zu einem Teil die Täter, Täterinnen, Mitläufer des rechtsterroristischen Netzwerkes "Nationalsozialistischer Untergrund" zählen, Menschen die verantwortlich sind für die Gewalt, die wir heute als "Baseballschlägerjahre" kennen, in der rassistische Pogrome und Gewalt in vielen ostdeutschen Städten – nicht nur in Hoyerswerda und Rostock – stattgefunden haben. Die Baseballschlägerjahre waren davon geprägt, dass die Polizei überfordert war oder selbst ein Rassismusproblem hatte. Wir hatten damals eine starke Dominanz von rechter Alltagskultur in vielen Orten. Das war auch eine Folge von Fehlern, die mit dem Ansatz der "akzeptierenden Jugendarbeit" gemacht wurden. Wenn wir also jetzt danach fragen, woher solche Vorfälle an Schulen heute kommen, dann sollten wir feststellen, dass das ein gewachsenes, gesamtgesellschaftliches Problem ist, weil dem Rechtsextremismus damals nicht wirksam entgegengetreten wurde.

Wie ist das, was damals nicht in den Griff bekommen wurde, mit Vorfällen heute in Schulen in Zusammenhang zu bringen? Da geht es ja um Jugendliche, die in den 80er und 90er Jahren noch gar nicht geboren waren …

Ja, ich würde das allerdings genau so vorsichtig ausdrücken, wie Sie es getan haben. Menschen können sich ändern und aus der rechten Szene aussteigen. Wir sehen in der Forschung allerdings, dass es eine Kontinuität gibt. Menschen, die sich in den 90er Jahren entschieden haben, gewalttätig zu werden und sich in rechtsextremen Gruppierungen zu organisieren, haben – selbst wenn sie heute nicht mehr aktiv sind – ihr Weltbild in vielen Fällen nicht oder nur wenig geändert. Es gibt solche Milieus, Personen, die nicht aus diesem Weltbild ausgestiegen sind und die das heute an ihre Kinder weitergeben. Da kann man von rechten Familienstrukturen sprechen. Das zeigt sich auch in Bezug auf längere Zeitabschnitte: So gibt es Forschung zum Wahlverhalten in Orten - zum Beispiel in Vorpommern und anderen Regionen - die zeigt, dass bereits in den späten 1920er Jahren rechte Parteien einen signifikant hohen Zuspruch erhalten haben - also vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. In diesen Orten hatte später in den 90er Jahren auch die NPD wieder ein besonders hohes Wahlergebnis. Bei einer gering ausgeprägten demokratischen Zivilgesellschaft, bei einer ausbleibenden Reaktion von demokratischen Politikerinnen und Politikern kann sich eine rechte Dominanz in einer Region forttragen und das beobachten wir auch in einigen Dorfgemeinschaften.

Ein anderer Weg, wie der Rechtsextremismus an eine Schule kommt, könnte auch eine systematische Rekrutierung aus dem rechten Lager sein. Gibt es auch das?

Also was man sieht ist, dass zum Beispiel online über bestimmte Themen und Interessen – Musik, Gaming, Lifestyle – an junge Leute herangetreten und rechte Ideologie vermittelt wird. Geschlecht ist mir da eine viel zu wenig beachtete Kategorie. Was könnte beispielsweise für einen männlichen Jugendlichen ein Einstiegsgrund sein? Das Versprechen, dass ich als deutscher Mann stark und wehrhaft bin, so eine soldatische Männlichkeit – eine vermeintliche Überlegenheit. Damit sprechen rechte Gruppierungen online junge Leute an. Natürlich gibt es auch, wenn wir uns die Kleinstpartei "III. Weg" anschauen - eine Organisation, die in Sachsen, aber auch Brandenburg unterwegs ist - Ansprache für junge Menschen über aktionsorientierte Angebote, Fahrten, Lager, in denen zum Beispiel über rechte Esoterik, Mythologie entsprechende Ideologie vermittelt oder gelebt wird. In Cottbus und dem Umland gibt es rechte Modelabel, über die junge Leute angesprochen werden sollen.

Wenn es in einem Dorf eine rechte Dominanzkultur gibt, also wenig Alternativangebote und Ausgrenzung von sowie Gewalt gegenüber migrantischen, linken oder queeren Jugendlichen, dann können Jugendliche mit entsprechender Vorprägung auch darüber in eine rechte Gruppierung herein rutschen. Das ist jedoch immer auch eine Entscheidung und schließt an Einstellungen und Erfahrungen an, die diesen Schritt nahelegen. Wenn Jugendliche einen demokratischen Erziehungsstil verlässlich erlebt und keine Gewalt von nahen Bezugspersonen erfahren haben, ist es wahrscheinlicher, dass eine Distanz zu rechten Angeboten da ist. Eines kann man aber sagen: Zufällig ist der Einstieg in eine rechte Gruppe nicht. Das zeigt Forschung, aber auch Aussteigerbiografien. Der Einstieg hat ja eine bestimmte Funktion im Leben und das muss passen mit Werten, die vorgelebt wurden.