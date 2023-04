Ein Leben in Freiheit - das wird von Jüdinnen und Juden weltweit gefeiert. Am Mittwochabend beginnt das achttägige Pessach-Fest, das nach dem jüdischen Kalender vom 15. bis 22. Nissan 5.783 dauert, was ungefähr dem 5. bis 13. April entspricht. Hierfür kommen jüdische Menschen und Familien zusammen und feiern die Flucht des israelitischen Volkes aus der Sklaverei Ägyptens vor etwa 3.000 Jahren.

Mit der Freiheit sind jedoch auch die Pflichten gekommen. Zu Pessach gelten strenge Speisevorschriften: Jegliche aus Getreide bestehenden Nahrungsmittel ("Chametz") müssen aus dem Haushalt verbannt werden: Brot, Nudeln, Couscous, Getreidekaffee, Bier und sogar Krümel im Sofa oder zum Beispiel in Büchern. In vielen Haushalten wird das gesamte Geschirr umfangreich rituell gereinigt. Es ist verboten, gesäuerte Nahrungsmittel zu essen und diese sogar zu besitzen. Daher wird vor dem Fest ein penibler "Pessachputz" veranstaltet. Denn zusätzlich zu den umfangreichen jüdischen Hygieneregeln ("Kaschrut") gelten zu Pessach weitläufigere Gesetze.

Was die brauchbaren Lebensmittel angeht, hat sich ein Trick etabliert: Für die Pessach-Zeit werden einfach alle - für diese Zeit nicht-koscheren - Nahrungsmittel an nicht-jüdische Menschen verkauft. Symbolisch wird eine Summe überreicht und die Lebensmittel gehen in den neuen Besitz über. Damit ist das Problem gelöst. Sollte doch noch etwas übersehen worden sein, dann gilt das als nichtig und der Haushalt bleibt dennoch "koscher für Pessach". Für den liberalen Rabbiner Edward van Voolen geht es auch um die tiefere, teils verborgene Bedeutung des Saubermachens. Für ihn findet die Befreiung aus der Sklaverei auf mehreren Ebenen statt. "Das ist eine wunderbare Erfahrung, wenn man das Haus reinigt und dabei auch über sich selbst nachdenkt: Was bedeutet das für mich? Reinheit, Sauberkeit, Koschersein? Hat das nur mit Essen zu tun?" Seiner Meinung nach ist es ein jährlicher Neuanfang und Pessach nicht umsonst ein Frühlingsfest.

Klar geregelt ist auch der Ablauf des Seders, des ersten und bei manchen auch des zweiten Pessach-Abends. Eine feste Ordnung gliedert das Festmahl mit seinen Gebeten, rituellen Speisen, Erzählungen und Liedern.



Der Feiertag ist höchst förmlich. Pessach ist kein ausschweifendes, verschwenderisches Fest. Freiheit bleibt an diesem Abend auch eine ernste Angelegenheit. Immerhin geht es nicht nur um den Auszug aus Ägypten, also das Ende der langen Sklaverei, sondern auch um die Geschichte Mosches, also Moses‘, der als Prophet die zentrale Figur in der Tora ist.



Struktur, die Sinn ergibt



Für Nadia Schapiro sind die Regeln keine zusätzliche Last. Sie hat bereits in der Vorwoche den größten Teil des Festes geplant. Ihr gibt die Struktur des Feiertages einen gewissen Halt.

"Struktur ist das Zeichen von Freiheit – und sie so zu strukturieren, dass sie einen Sinn ergibt, das ist der Seder! Eine straffe Struktur als Erinnerung an die Befreiung von der Sklaverei." Der orthodoxen Mutter von sechs Kindern ist vor allem die Weitergabe der jüdischen Traditionen wichtig.



"Nur ein strukturiertes Leben kann weitergegeben werden. Ich kann ein Stück Chaos niemandem beibringen, weil Chaos per se chaotisch ist. Nur ein Stück Struktur kann ich jemandem beibringen, und das kann dann Generationen und Jahrtausende überleben."