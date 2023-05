Das größte Süßwasservorkommen weltweit liegt unter der Erdoberfläche [umweltbundesamt.de]. Grundwasser ist der älteste kontinentale Lebensraum in Europa und in Deutschland die wichtigste Trinkwasserquelle. 70 Prozent des Trinkwassers in Deutschland stammen aus dem Grundwasser [bgr.bund.de]. Berlin bezieht sogar sein gesamtes Trinkwasser aus dem unterirdischen Vorkommen, in Brandenburg sind es 95 Prozent.

Gebildet wird Grundwasser aus Versickerungen von Niederschlägen oder aus Wasser von Seen und Flüssen. Im Boden sammelt es sich in den Hohlräumen oder Poren der Grundwasserleiter. Also zum Beispiel in den feinen Lücken zwischen Sand, Kies und Gesteinen. Das Grundwasser beginnt bereits wenige Meter unter der Erdoberfläche und kann mehrere Hundert Meter tief reichen. In Berlin zirkuliert Salzwasser in einer Tiefe von 300 Metern. Das darüberliegende Süßwasser wird von einer 80 Meter dicken Barriere aus Ton geschützt.