Essen mit Merkel, Treffen mit Scholz, Arena-Auftritt - Ex-US-Präsident Barack Obama zu Besuch in Berlin

Mi 03.05.23 | 11:55 Uhr

Bild: dpa/J. Carstensen

Barack Obama ist mal wieder in Berlin. Der ehemalige US-Präsident weilt bereits zum fünften Mal in der Hauptstadt. Während er 2008 noch kostenlos vor mehr als 200.000 Berlinern sprach, kostet ein Ticket für den Arena-Auftritt am Mittwochabend viel Geld.

Der frühere US-Präsident Barack Obama ist zu Besuch in Berlin. Der Hauptgrund ist ein Auftritt in der Arena am Ostbahnhof am Mittwochabend. Der 61-Jährige spricht dort vor bis zu 17.000 Menschen. Moderiert wird die Veranstaltung von Late-Night-Host Klaas Heufer-Umlauf. Bereits am Dienstag traf sich Obama mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Einem Bericht der B.Z. zufolge aßen die beiden Politiker, die während ihrer Amtszeit stets ihre enge Verbundenheit betonten, in einem Restaurant in Schöneberg zu Abend. Am Mittwochmittag ist Obama dann bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gast. Das berichtete zuerst der Spiegel.

Ein Blick auf den Ex-Präsidenten ab 61 Euro

Eine "Botschaft des positiven und nachhaltigen Wandels" will Obama nach Angaben des Veranstalters am Mittwochabend auf seiner Veranstaltung in Berlin setzen. Wer dabei sein möchte, muss tief in die Tasche greifen: Eintrittskarten für das Event wurden für rund 61 bis 550 Euro angeboten - einige Tickets in den teuren Kategorien sind noch erhältlich. Die Einnahmen sollen nicht Obama selbst, sondern seiner Stiftung zugutekommen, die unter anderem Inklusions- und Stipendienprogramme für Minderheiten macht. Obama, der von 2009 bis 2017 Präsident der Vereinigten Staaten war, ist schon seit einigen Tagen in Europa und absolviert ähnliche Termine wie am Mittwochabend in Berlin. In der vergangenen Woche sprach er in Zürich vor rund 10.000 Zuschauern über Politik, aber auch seine Familie.

2008 sprach Obama vor mehr als 200.000 Berlinerinnen und Berlinern am Großen Stern. Bild: dpa/TSP

Obama bereits zum fünften Mal in Berlin

Ruhig ist es seit dem Ende seiner Amtszeit um den Ex-Präsidenten nie geworden. Obama hat heute eine eigene Stiftung, mit seiner Frau Michelle eine Filmproduktionsfirma, mit der er unter anderem mit Netflix kooperiert und produziert, sowie einen Podcast mit Rockstar Bruce Springsteen. Außerdem veröffentlichte er 2020 seine Biografie "A Promised Land". Berlin besucht Obama bereits zum fünften Mal. Seinen ersten Auftritt hatte er in der Hauptstadt im Juli 2008, als er als Präsidentschaftskandidat vor mehr als 200.000 Berlinerinnen und Berlinern eine Rede am Großen Stern vor der Siegessäule hielt. 2013 sprach er als Präsident vor dem Brandenburger Tor, ehe er 2016 noch einmal zu einem Abschiedsbesuch nach Berlin kam. Im Folgejahr kehrte er dann als Ex-Präsident im Rahmen des Kirchentags zurück. Seinen bislang letzten Besuch absolvierte er im Jahr 2019, als er einen Vortrag an der European School of Management and Technology hielt. Begleitet wird Obama von einem großen Sicherheitsteam aus Polizei, SEK und US-Secret-Service, der allen US-Präsidenten und ihren Lebensgefährten auch nach ihrer Amtszeit bis zum Lebensende zusteht.

Sendung: rbb24 Inforadio, 03.05.23, 8:30 Uhr