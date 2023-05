Wegen eines Stromausfalls in zwei Gebäudeteilen der Charité in Berlin-Mitte hat die Feuerwehr in der Nacht mehrere Patienten verlegt. Die Einsatzkräfte brachten zwischen circa 2.30 Uhr und 5.30 Uhr acht Patienten in andere Teile der Klinik und fünf Menschen in andere Krankenhäuser, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen mitteilte.