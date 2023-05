An mehreren großen Verkehrsknoten in Berlin haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" am Dienstagmorgen erneut Straßen und Kreuzungen blockiert - darunter nach Polizeiangaben auch die Autobahn A100 zwischen Spandauer Damm und Kaiserdamm. Die A100 ist in beiden Richtungen gesperrt, davor staut es sich. Außerdem ist der Stadtring am Hohenzollerndamm in Richtung Wedding sowie am Tempelhofer Damm in Richtung Neukölln gesperrt.



Nach Angaben der Polizei sind außerdem folgende Kreuzungen blockiert:

Puschkinallee/Treptower Park,

Tempelhofer Damm/Hoeppnerstraße



Prenzlauer Allee/Danziger Straße



Hauptstraße/Dominicusstraße

Bundesallee/Durlacher Straße

Puschkinallee in Richtung Potsdamer Platz

Manche der Aktivistinnen und Aktivisten hätten die Hände auf der Fahrbahn einbetoniert, um ein Wegtragen zu erschweren, wie ein Polizeiprecher sagte.