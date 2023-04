Ein Streit am Rande einer Feier in Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht zu Sonntag eskaliert. Wie ein Polizeisprecher dem rbb mitteilte, waren vor einem Festsaal in der Markgrafenstraße zwei Partygäste in Streit geraten. Es sei zu einer Schlägerei gekommen, an der sich noch mehrere weitere Personen beteiligt hätten.