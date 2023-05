Ein Großteil der Badeseen in Brandenburg verfügt zum Beginn der Badesaison über eine sehr gute Wasserqualität. Für das Jahr 2023 hat das Brandenburger Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte insgesamt 252 Badegewässer ausgewiesen.

Ultraheiß? Dann besser ab in den nächsten See! Damit diese Option auch noch Jahre erhalten bleibt, erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Zustand der Badeseen. Aktuelle Sorge bei der Hitze: die Filtrationsleistung der Muscheln.

Nach der Brandenburgischen Badegewässerverordnung ist die Badesaison der Zeitraum, in dem mit einer großen Zahl von Badenden gerechnet werden kann. Dies ist in der Regel der Zeitraum vom 15. Mai bis zum 15. September eines Jahres. Vor und während der Badesaison sind von den Gesundheitsbehörden vor Ort Überwachungsmaßnahmen an den jährlich ausgewiesenen Badegewässern vorgesehen.

An den Badestellen Miersdorfer See in Zeuthen (Dahme-Spreewald) und Spree-Lagune in Lübben (Dahme-Spreewald) wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums umfangreiche Sanierungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen vorgenommen, eine Prüfung sei deshalb noch nicht möglich gewesen. Eine Bewertung der Wasserqualität für den Miersdorfer See, die Spree-Lagune sowie für acht neue Badestellen erfolge zu einem späteren Zeitpunkt, hieß es.

Das Baden und Schwimmen in freien Gewässern ist im Land Brandenburg grundsätzlich erlaubt, es sei denn, es wird von der zuständigen Behörde an dieser Stelle ein Badeverbot oder ein Abraten vom Baden aufgrund der Wasserqualität ausgesprochen.