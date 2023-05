145 Löschkräfte im Einsatz - Acht Verletzte bei Wohnungsbrand in Berlin-Wilmersdorf

Di 30.05.23 | 07:26 Uhr

Morris Pudwell Audio: rbb24 Inforadio | 30.05.2023 | Jana Schmidt | Bild: Morris Pudwell

Am frühen Dienstagmorgen ist in einer Wohnung in der Aachener Straße ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf benachbarte Wohnungen über. Zwei Bewohner sprangen aus der brennenden Wohnung ins Freie.

Acht Bewohner sind bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wilmersdorf in der Nacht zum Dienstag schwer verletzt worden - zwei von ihnen lebensgefährlich.



Wie die Berliner Feuerwehr am Dienstag mitteilte, brannte es in einer Wohnung im ersten Stock eines sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses in der Aachener Straße. Zwei Bewohner sprangen vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung ins Freie und verletzten sich dabei lebensgefährlich, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete. "Eine Person musste reanimiert werden", twitterte die Feuerwehr dazu am Morgen.



| Bild: Morris Pudwell

Löscharbeiten dauern an

Das Feuer breitete sich den Angaben zufolge auch auf die darüber liegenden Wohnungen aus. Zwei Menschen wurden schwer verletzt aus dem zweiten Stock des Wohnhauses gerettet, vier weitere ebenfalls schwer verletzt aus dem Treppenhaus. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus.



145 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort und löschten die Flammen. Rund 30 Bewohnerinnen und Bewohner wurden mithilfe eines Betreuungsbusses betreut. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar.