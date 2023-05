Die Mitgliederzahlen der jüdischen Gemeinden in Berlin und Brandenburg haben sich zuletzt unterschiedlich entwickelt. Während die Gemeinden in Brandenburg im vergangenen Jahr leicht gewachsen sind, meldet Berlin einen leichten Rückgang.



Nach Zahlen der am Montag vorgelegten Statistik der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) waren Ende 2022 in Brandenburg 1.691 Mitglieder in jüdischen Gemeinden registriert, das waren 86 Mitglieder mehr. Es wurden 108 Neuzugänge im vergangenen Jahr gezählt, 22 Menschen traten aus.



In Berlin sank die Mitgliederzahl leicht um 92. Hier gab es im vergangenen Jahr 212 Zugänge und 304 Abgänge. Ende 2022 umfasste die Jüdische Gemeinde in Berlin 8.286 Mitglieder.