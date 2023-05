Seit mehreren Tagen werden zwei junge Männer vermisst, die am Herrentag in einem Ortsteil von Zehdenick gefeiert hatten. Offenbar gingen sie auch im See baden. Nun hat die Polizei einen der Männer tot geborgen.

Einer der zwei vermissten jungen Männer aus Oberhavel ist tot im Großen Wentowsee bei Zehdenick gefunden worden. "Augenscheinlich handelt es sich um einen der beiden Vermissten", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nähere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.



Am vergangenen Donnerstag hatten zwei 21-Jährige mit Freunden in Zabelsdorf, einem Ortsteil der Stadt Zehdenick, gefeiert. Die Polizei vermutet, dass sie dann in der Nacht auf Freitag noch in den See gegangen sind. Am Wochenende war die Region am See im Norden Brandenburgs bereits mit Drohnen, Hubschraubern und Tauchern abgesucht worden. Auch Familie und Freunde starteten Suchaktionen. Auch rund 150 Freiwillige waren im Einsatz.