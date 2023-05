Die Brandenburger Polizei hat bei ihrer Suche nach Zeugen für einen tödlichen Unfall auf der A9 nun eine Belohnung ausgesetzt. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Sie beträgt 5.000 Euro und gilt für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen. Am 10. Mai war auf der A10 auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Brück und Beelitz (Potsdam-Mittelmark) ein abgestelltes Fahrzeug entdeckt worden. Darin habe sich eine Tote befunden. Eine Mordkommission ermittelt seitdem.

Die Kripo hofft nach eigenen Angaben auf Zeugen, die in der Zeit zwischen 18:00 und 18:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück der A9 in Fahrtrichtung Leipzig möglicherweise einen Verkehrsunfall oder ein ungewöhnliches Verkehrsgeschehen beobachtet oder den Wagen wahrgenommen haben.



Am Mittwoch waren Polizeikontrollen und Befragungen an der Unfallstelle durch Polizeibeamte erfolgt. Die Mordkommission der Polizeidirektion West bittet alle Personen, die Hinweise geben können, sich telefonisch oder per Mail bei der Mordkommission Potsdam zu melden.