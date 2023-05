Ex-Pink Floyd-Musiker Roger Waters hat Vorwürfe von NS-verherrlichenden Elementen auf einem seiner Berliner Konzerte zurückgewiesen. Die Elemente seines Auftritts seien ein "klares Statement gegen Faschismus, Ungerechtigkeit und Fanatismus in jeder Form", erklärte Waters in der Nacht zum Samstag auf Twitter. Versuche, sie anders darzustellen, seien unredlich und politisch motiviert. "Ich habe mein ganzes Leben lang gegen Autoritarismus und Unterdrückung die Stimme erhoben", betonte Waters. Die Darstellung eines gestörten NS-Demagogen sei seit "The Wall" von Pink Floyd von 1980 ein Teil seiner Shows.

Die Polizei in Berlin nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der NS-Verherrlichung gegen den 79-Jährigen auf. Die Bühnenkleidung habe den Eindruck einer SS-ähnlichen Uniform erwecken können, erklärte ein Sprecher. Demnach zeigten Aufnahmen Waters unter anderem in einem schwarzen, langen Ledermantel und einer roten Binde mit gekreuzten Hämmern auf weißem Grund am Oberarm. Es werde ermittelt, ob der Sänger mit seiner Bühnenkleidung möglicherweise die Würde von Opfern des Nationalsozialismus verletzte oder die NS-Herrschaft verherrlichte oder rechtfertigte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Waters mit einer solchen Bekleidung in Erscheinung trat. In einem vor acht Jahren hochgeladenen Musikvideo trägt Rogers einen identisch aussehenden Mantel mit Schulterklappen und Binde. Das Musikstück, zu dem Waters den Mantel damals wie heute trug, heißt "In the Flesh" und ist Teil der Rockoper "The Wall". Waters hat stets betont, "The Wall" sei ein Statement gegen Krieg und Faschismus. Der Protagonist Pink, im Film gespielt von Bob Geldof, hält sich an dieser Stelle der Handlung unter Drogen für einen faschistischen Anführer.

Dem ehemaligen Pink-Floyd-Mitglied werden seit längerem unter anderem israelfeindliche und antisemitische Äußerungen vorgeworfen. Waters soll unter anderem die Kampagne Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) unterstützen, die für einen Israel-Boykott eintritt.